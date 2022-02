Le novità in arrivo a marzo su Sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) marzo su Sky è all'insegna delle novità e dei titoli da non perdere. Sono infatti almeno due le novità più attese dell'anno in arrivo tra le serie tv, cioè il primo prison drama italiano, Il Re con Luca Zingaretti, e The Gilded Age, il nuovo period drama firmato da Julian Fellowes, già ideatore di Downton Abbey e Belgravia. Entrambe che arrivano a marzo su Sky, insieme a nuove stagioni di serie già note. Sul fronte del cinema, un titolo su tutti: Freaks Out di Gabriele Mainetti, che approda in premiere dalle sale cinematografiche. Quanto ai documentari, come sempre abbondano, tra quelli di Sky Arte a quelli di natura e attualità, tra cui spicca Effetto Terra – Guida pratica per terrestri consapevoli condotto da Francesca Michielin nelle inedite vesti di conduttrice. Sul fonte dell'intrattentimento, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022)su Sky è all'insegna dellee dei titoli da non perdere. Sono infatti almeno due lepiù attese dell'anno intra le serie tv, cioè il primo prison drama italiano, Il Re con Luca Zingaretti, e The Gilded Age, il nuovo period drama firmato da Julian Fellowes, già ideatore di Downton Abbey e Belgravia. Entrambe che arrivano asu Sky, insieme a nuove stagioni di serie già note. Sul fronte del cinema, un titolo su tutti: Freaks Out di Gabriele Mainetti, che approda in premiere dalle sale cinematografiche. Quanto ai documentari, come sempre abbondano, tra quelli di Sky Arte a quelli di natura e attualità, tra cui spicca Effetto Terra – Guida pratica per terrestri consapevoli condotto da Francesca Michielin nelle inedite vesti di conduttrice. Sul fonte dell'intrattentimento, ...

Ultime Notizie dalla rete : novità arrivo Via il Green Pass dal 1° aprile? Per ora solo all'aperto e l'obbligo vaccinale per over 50 sarà fino all'estate ...a fare (e a pagare) due o tre tamponi a settimana per poter lavorare ancora nessuna novità, dovrà ... anche in vista dell'inizio della stagione estiva che dovrebbe implicare l'arrivo dei turisti dall'...

Ucraina, guerra lampo? Finlandizzazione? Ecco gli scenari e i rischi per l'Europa (dai prezzi ai profughi) Nel muro contro muro, la Russia ha già fatto intendere che può bloccare l'arrivo in Europa dei fertilizzanti di cui il paese di Putin è grande esportatore. Ciò sarebbe devastante per le imprese Ue. ...

Green pass, quarantena, quarta dose: tutte le novità in arrivo. Le date