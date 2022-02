La Juve perde McKennie per almeno due mesi: frattura del metatarso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Brutte notizie in casa Juventus. Ieri, nel match di Champions League contro il Villareal, il centrocampista bianconero, Weston McKennie, ha riportato un brutto infortunio che ha costretto Allegri a sostituirlo all’80’ dopo un duro contrasto con Pelvis Estupinan. Secondo quanto riporta Sky Sport, resterà fuori almeno due mesi. “La caviglia è rimasta sotto facendo un brutto movimento e, dopo un primo intervento dello staff medico della Juve, si era capito subito che qualcosa non andava: lo statunitense è stato costretto a uscire dal campo (al suo posto Denis Zakaria), sorretto a braccio. Subito dopo il match è stato sottoposto a una radiografia che ha segnalato la frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro e resterà fuori dai campi almeno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Brutte notizie in casantus. Ieri, nel match di Champions League contro il Villareal, il centrocampista bianconero, Weston, ha riportato un brutto infortunio che ha costretto Allegri a sostituirlo all’80’ dopo un duro contrasto con Pelvis Estupinan. Secondo quanto riporta Sky Sport, resterà fuoridue. “La caviglia è rimasta sotto facendo un brutto movimento e, dopo un primo intervento dello staff medico della, si era capito subito che qualcosa non andava: lo statunitense è stato costretto a uscire dal campo (al suo posto Denis Zakaria), sorretto a braccio. Subito dopo il match è stato sottoposto a una radiografia che ha segnalato ladel secondo e terzodel piede sinistro e resterà fuori dai campi...

