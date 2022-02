Ius soli: Bologna darà la cittadinanza onoraria a 11mila bambini stranieri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo Ius soli riemerge nel dibattito pubblico. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, garantirà a 11mila bambini stranieri la cittadinanza onoraria. I diretti interessati diventeranno prima bolognesi che italiani, anche perché solo il Parlamento può legiferare in materia di cittadinanza italiana. Si tratta di un provvedimento che ha lo scopo di riportare il dibattito in Parlamento. Il primo cittadino di Bologna, si augura che altre città seguano il suo esempio. Ius soli, immigrazione: storia di un Paese allo sbaraglio Il provvedimento del sindaco Lepore è stato attuato inserendo nello Statuto Comunale il riferimento al principio dello Ius soli, tramite cui si acquisisce la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo Iusriemerge nel dibattito pubblico. Il sindaco di, Matteo Lepore, garantirà ala. I diretti interessati diventeranno prima bolognesi che italiani, anche perché solo il Parlamento può legiferare in materia diitaliana. Si tratta di un provvedimento che ha lo scopo di riportare il dibattito in Parlamento. Il primo cittadino di, si augura che altre città seguano il suo esempio. Ius, immigrazione: storia di un Paese allo sbaraglio Il provvedimento del sindaco Lepore è stato attuato inserendo nello Statuto Comunale il riferimento al principio dello Ius, tramite cui si acquisisce la ...

