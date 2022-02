Inter, striscioni ad Appiano per Lautaro, Handanovic e la squadra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Assente" per protesta contro la società nel derby che il 5 febbraio ha riaperto il campionato, la Curva Nord lancia un messaggio importante all'Inter in un momento particolarmente delicato. Quando ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Assente" per protesta contro la società nel derby che il 5 febbraio ha riaperto il campionato, la Curva Nord lancia un messaggio importante all'in un momento particolarmente delicato. Quando ...

Advertising

Yolocoloco2 : RT @marifcinter: #Inter, gli striscioni della #CurvaNord per #Handanovic, #Lautaro e la squadra ad Appiano - Wazza_CN : C’è chi riesce a far polemica per striscioni di incoraggiamento a giocatori in difficoltà. Come se vi chiedessero d… - OhWhatFun__ : RT @marifcinter: #Inter, gli striscioni della #CurvaNord per #Handanovic, #Lautaro e la squadra ad Appiano - dilevrano_mimmo : RT @marifcinter: #Inter, gli striscioni della #CurvaNord per #Handanovic, #Lautaro e la squadra ad Appiano - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inter, striscioni ad Appiano per Lautaro, Handanovic e gli altri -

Ultime Notizie dalla rete : Inter striscioni Inter, striscioni ad Appiano per Lautaro, Handanovic e la squadra ... la Curva Nord lancia un messaggio importante all'Inter in un momento particolarmente delicato. ...trovato fuori dai cancelli del Suning Training Centre (in memoria di Angelo Moratti) tre striscioni per ...

Mihajlovic: 'Momento negativo, ma siamo a meno 5 dall'obiettivo. Dipende solo da noi' ... compresa quella con l'Inter. Abbiamo tutto il tempo possibile per recuperare - dice Sinisa - ma ... Gli striscioni? Ho visto una parte di tifoseria che è arrabbiata, ma anche noi siamo arrabbiati; poi ...

Inter, striscioni ad Appiano per Lautaro, Handanovic e la squadra La Gazzetta dello Sport FOTO – Curva Nord, striscioni per Handanovic e Lautaro Martínez Una bella iniziativa della Curva Nord per sostenere i nerazzurri prima di un impegno cruciale Intanto questa mattina, ad Appiano Gentile, c’è stato un blitz della Curva Nord. Il sostegno a Lautaro Mar ...

L’Inter dopo il Milan e la Juventus, il Sassuolo schiaccia le grandi E dire che mica era cominciata bene, la trasferta contro l’Inter, con i tifosi neroverdi che, poco prima che il loro pullman lasciasse Sassuolo in direzione San Siro, si sono visti sottrarre da mani ...

... la Curva Nord lancia un messaggio importante all'in un momento particolarmente delicato. ...trovato fuori dai cancelli del Suning Training Centre (in memoria di Angelo Moratti) treper ...... compresa quella con l'. Abbiamo tutto il tempo possibile per recuperare - dice Sinisa - ma ... Gli? Ho visto una parte di tifoseria che è arrabbiata, ma anche noi siamo arrabbiati; poi ...Una bella iniziativa della Curva Nord per sostenere i nerazzurri prima di un impegno cruciale Intanto questa mattina, ad Appiano Gentile, c’è stato un blitz della Curva Nord. Il sostegno a Lautaro Mar ...E dire che mica era cominciata bene, la trasferta contro l’Inter, con i tifosi neroverdi che, poco prima che il loro pullman lasciasse Sassuolo in direzione San Siro, si sono visti sottrarre da mani ...