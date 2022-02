Inter, Dimarco: «Mettiamoci alle spalle il passo falso col Sassuolo» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il difensore dell’Inter Dimarco prova a dimenticare la sconfitta casalinga contro il Sassuolo Il difensore dell‘Inter, Federico Dimarco, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni: Sassuolo – «Il passo falso di domenica ce lo dobbiamo mettere alle spalle senza cancellare quello che di buono abbiamo fatto prima. Dobbiamo pensare a venerdì, andare a Genova e vincere. Stanchezza? E’ una questione che abbiamo approcciato male la partita e basta: non dobbiamo guardarci indietro, dobbiamo pensare partita dopo partita e raggiungere gli obiettivi». LEGGI L’InterVISTA INTEGRALE SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il difensore dell’prova a dimenticare la sconfitta casalinga contro ilIl difensore dell‘, Federico, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni:– «Ildi domenica ce lo dobbiamo metterespsenza cancellare quello che di buono abbiamo fatto prima. Dobbiamo pensare a venerdì, andare a Genova e vincere. Stanchezza? E’ una questione che abbiamo approcciato male la partita e basta: non dobbiamo guardarci indietro, dobbiamo pensare partita dopo partita e raggiungere gli obiettivi». LEGGI L’VISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

