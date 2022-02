Gf Vip | Davide Silvestri su Solei Sorge | “La umilierò e la farò piangere”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La finale si avvicina, i nervi sono sempre più a fior di pelle, le strategie dei concorrenti vengono sempre più a galla e tutti i nodi stanno venendo al pettine. La quarantatreesima puntata del Grande Fratello VIP, appunto, ha fatto venire a galla l’ennesima tensione finora sopita. I due ex alleati,, che per lungo tempo sono andati d’amore e d’accordo, formando una squadra che sembrava indissolubile con Alex Belli, sono venuti allo scontro. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Manuel Bortuzzo assente dallo studio: "Sono positivo al Covid"sin dal ritorno in casa dell’attore aveva mostrato insofferenza per il comportamento tenuto dall’influencer italoamericana nei confronti di Delia Duran. ...