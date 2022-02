Edenlandia | il 26-27 febbraio un Carnevale dai mille colori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Edenlandia febbraio

2anews

...colorato con tante sorprese Il Carnevale più colorato si festeggia ad, dove sono previsti due giorni di grande festa e divertimento per il weekend di sabato 26 e domenica 27. La ...Lunedì 14, il parco aprirà dalle 15:00 alle 21:00 per permettere al pubblico di ... Oltre alle giostre , alla pista di pattinaggio e alla caratteristica atmosfera, unica, dell', nell'...Tante le attività gratuite , oltre all’ingresso, proposte dal grande parco di divertimento Edenlandia a Napoli , sabato 26 e domenica 27 febbraio prossimi in occasione del ...Cosa fare a Carnevale 2022 a Napoli e provincia: tutti gli eventi in programma per il giorno del martedì grasso ...