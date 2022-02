Covid, “L’Italia è il secondo paese europeo per numero di morti”, rivela il report settimanale dell’Oms, che segna un calo globale dei contagi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ora che, grazie ad una summa di circostanze (dai vaccini all’impressionante sequela di contagi da Omicron, passando per l’arrivo della bella stagione), la situazione epidemiologica sta allentando la morsa sul paese – tanto è che Draghi ha annunciato lo stop alla stato di emergenza per il 31 marzo – possiamo forse tirare finalmente un sospiro di sollievo. Tuttavia, nel gioire, guardandoci indietro ci lasciamo alle spalle migliaia di morti. Anzi, come rivela l’ultimo bollettino settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), fra tutti i paesi del continente europeo purtroppo L’Italia è stato il secondo per numero di vittime. Complessivamente, sempre nella regione europea, si segnala un deciso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ora che, grazie ad una summa di circostanze (dai vaccini all’impressionante sequela dida Omicron, passando per l’arrivo della bella stagione), la situazione epidemiologica sta allentando la morsa sul– tanto è che Draghi ha annunciato lo stop alla stato di emergenza per il 31 marzo – possiamo forse tirare finalmente un sospiro di sollievo. Tuttavia, nel gioire, guardandoci indietro ci lasciamo alle spalle migliaia di. Anzi, comel’ultimo bollettinodell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), fra tutti i paesi del continentepurtroppoè stato ilperdi vittime. Complessivamente, sempre nella regione europea, sila un deciso ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic agli Internazionali di tennis a Roma. L’Italia apre le porte al campione serbo che non si è mai v… - robersperanza : Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa de… - GuidoDeMartini : ???? GERMANIA: ANCHE QUI SI DICE STOP E FINE DELLE RESTRIZIONI! ???? Il governo federale della Germania e i presidenti… - JackYal18434509 : RT @Luca_Mussati: L'inutile tirannia del green pass in Italia - 'psicosi di massa' e 'un fallimento' per lo Spectator. - sabato_ivana : RT @HuffPostItalia: Dopo due anni l'Italia riapre davvero. Il primo aprile finisce l'emergenza Covid -