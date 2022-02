Covid: Fontana, 'fine stato emergenza premia impegno cittadini' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - “Le parole di oggi del presidente Draghi, che ha confermato l'intenzione di non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo, sono una notizia bella che tutti noi attendevamo e che premia il pressante impegno e le proposte di buon senso di Matteo Salvini e della Lega”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene sulle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Cesseranno così i tanti obblighi che i cittadini hanno dovuto rispettare, dalle mascherine all'aperto, alle Ffp2 per gli studenti e finirà la suddivisione in base ai colori”, continua Fontana. “Un premio questo - conclude - per tutti i cittadini che hanno con serietà, prudenza e senso civico seguito le prescrizioni che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - “Le parole di oggi del presidente Draghi, che ha confermato l'intenzione di non prorogare lod'oltre il 31 marzo, sono una notizia bella che tutti noi attendevamo e cheil pressantee le proposte di buon senso di Matteo Salvini e della Lega”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, interviene sulle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Cesseranno così i tanti obblighi che ihanno dovuto rispettare, dalle mascherine all'aperto, alle Ffp2 per gli studenti e finirà la suddivisione in base ai colori”, continua. “Un premio questo - conclude - per tutti iche hanno con serietà, prudenza e senso civico seguito le prescrizioni che il ...

