Chi è Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran del GF Vip 6? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ecco chi è Marco Nerozzi, ex marito della modella Delia Duran Delia Duran è diventata concorrente del Grande Fratello Vip 6 e ha fatto molto discutere per il triangolo amoroso tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge. Con quest’ultima però ci sono stati numerosi screzi ma a quanto pare oggi Delia si è riappacificata con Sorge, con la quale c’è stato anche un bacio. Prima di Alex Belli, la modella sudamericana era già stata sposata con Marco Nerozzi. Nato a Bologna, Marco Nerozzi è un imprenditore che dovrebbe avere poco più di 50 anni. Non ha figli e con Delia si è lasciato in maniera piuttosto burrascosa. Nel 2019 è stato legato sentimentalmente con la ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ecco chi è, exdella modellaè diventata concorrente del Grande Fratello Vip 6 e ha fatto molto discutere per il triangolo amoroso tra ilAlex Belli e Soleil Sorge. Con quest’ultima però ci sono stati numerosi screzi ma a quanto pare oggisi è riappacificata con Sorge, con la quale c’è stato anche un bacio. Prima di Alex Belli, la modella sudamericana era già stata sposata con. Nato a Bologna,è un imprenditore che dovrebbe avere poco più di 50 anni. Non ha figli e consi è lasciato in maniera piuttosto burrascosa. Nel 2019 è stato legato sentimentalmente con la ...

Advertising

SkySportMotoGP : Marco Bezzecchi, il profilo in vista della MotoGP 2022: quei ricci che ricordano il Sic #SkyMotori #SkyMotoGP… - Tg3web : Sono malati di SLA Carlo e suo fratello Marco, che dichiara al Tg3: 'A chi dice che l'eutanasia è un delitto dico d… - SimoneAlliva : A chi dice 'andiamo avanti in Parlamento': Il testo sul #Finevita in Parlamento non ha nulla a che fare con… - docdrugztore : @Marco_Bello1 A chi lo dici. - docdrugztore : @Marco_Bello1 Così mi hanno detto all’USR. Solo in Italia chi vince un concorso resta senza il posto che gli spetta di diritto. -