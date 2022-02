Calcio | Inter | striscioni di incoraggiamento per squadra | Handanovic e Lautaro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. - (Adnkronos) - I tifosi dell'si schierano a fianco della, reduce da tre ko nelle ultime 4 partite tra campionato e Champions League. Oggi ladi Simone Inzaghi si è risvegliata con un grandeda parte dei suoi sostenitori. All'esterno del centro sportivo di Appiano Gentile, infatti, sono apparsi degliappesi con l'obiettivo di caricare il gruppo in vista dei prossimi impegni. "Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra. La Nord è con voi", il messaggio rivolto alla. Non solo il messaggio d'per la, la Curva Nord ha riservato un pensiero anche a due giocatori rappresentativi che non stanno vivendo un momento semplicissimo. Il primo ...

...che la rete segnata in trasferta vale più di quella in casa saranno le semifinali Milan -e ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 23 febbraio 2022Un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato per l', che ha vissuto una mini - serie negativa in cui sono arrivati il pareggio di Napoli e le sconfitte a San Siro contro Milan e Sassuolo. In mezzo anche il ko, sempre in casa, nella gara d'andata ...Milano, 23 feb. - (Adnkronos) - I tifosi dell'Inter si schierano a fianco della squadra, reduce da tre ko nelle ultime 4 partite tra campionato e ...Il fantacalcio in tempo reale sulla 9° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...