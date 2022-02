Allegri ma cosa fai? La scelta fa imbufalire i tifosi e la dirigenza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus ha pareggiato l’andata contro il Villarreal e le critiche non sono di certo mancate nei confronti di alcune scelte di Allegri. Max Allegri ha dimostrato di essere un allenatore dalle grandi qualità che però ogni tanto viene preso da eccessive manie di protagonismo e così facendo alcune sue scelte tattiche diventano davvero cervellotiche e poco chiare, tanto da portare critica e tifosi a scagliarsi contro di lui. Massimiliano Allegri Juventus (GettyImages)Il pareggio del Madrigal tra Villarreal e Juventus non ha per nulla lasciato soddisfatti i tifosi bianconeri che hanno iniziato a mettere in discussione non soltanto la loro squadra e il valore dei giocatori, ma anche quel Max Allegri che era stato accolto come il salvatore della Patria. Il toscano infatti è stato accusato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus ha pareggiato l’andata contro il Villarreal e le critiche non sono di certo mancate nei confronti di alcune scelte di. Maxha dimostrato di essere un allenatore dalle grandi qualità che però ogni tanto viene preso da eccessive manie di protagonismo e così facendo alcune sue scelte tattiche diventano davvero cervellotiche e poco chiare, tanto da portare critica ea scagliarsi contro di lui. MassimilianoJuventus (GettyImages)Il pareggio del Madrigal tra Villarreal e Juventus non ha per nulla lasciato soddisfatti ibianconeri che hanno iniziato a mettere in discussione non soltanto la loro squadra e il valore dei giocatori, ma anche quel Maxche era stato accolto come il salvatore della Patria. Il toscano infatti è stato accusato ...

