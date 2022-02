Aborto, in Francia via libera all’estensione da 12 a 14 settimane dell’interruzione di gravidanza. «Un segnale di emancipazione» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Parlamento francese ha dato il via libera alla proposta di legge che porta da 12 a 14 settimane la durata legale dell’interruzione volontaria di gravidanza. Dopo un ultimo voto da parte dell’Assemblea nazionale di Parigi, la proposta bipartisan ha finalmente concluso un tortuoso iter parlamentare cominciato a ottobre del 2020. A quel tempo la bozza proposta dalla deputata Albane Gaillot, ex esponente del partito di Macron e ora con i Verdi, cominciò un lungo percorso di valutazione che ha portato dopo mesi al via libera definitivo. «Questa legge sarà una pietra miliare per i diritti delle donne, ha esultato Gaillot su Twitter subito dopo l’approvazione. La maggioranza En Marche ha votato a sostegno della proposta di legge che ha così ottenuto 135 voti favorevoli, 47 contrari e 9 astenuti. «Puntiamo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Parlamento francese ha dato il viaalla proposta di legge che porta da 12 a 14la durata legalevolontaria di. Dopo un ultimo voto da parte dell’Assemblea nazionale di Parigi, la proposta bipartisan ha finalmente concluso un tortuoso iter parlamentare cominciato a ottobre del 2020. A quel tempo la bozza proposta dalla deputata Albane Gaillot, ex esponente del partito di Macron e ora con i Verdi, cominciò un lungo percorso di valutazione che ha portato dopo mesi al viadefinitivo. «Questa legge sarà una pietra miliare per i diritti delle donne, ha esultato Gaillot su Twitter subito dopo l’approvazione. La maggioranza En Marche ha votato a sostegno della proposta di legge che ha così ottenuto 135 voti favorevoli, 47 contrari e 9 astenuti. «Puntiamo ...

