Ucraina, Draghi condanna l'invasione del Donbass: 'Evitare una guerra nel cuore dell'Europa' (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo una giornata di silenzio, quella di ieri, anche il governo italiano si fa sentire ed esprime rabbia e rammarico per l'atto unilaterale della Russia, proclamato ieri sera in diretta Tv davanti ... Leggi su globalist (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo una giornata di silenzio, quella di ieri, anche il governo italiano si fa sentire ed esprime rabbia e rammarico per l'atto unilateralea Russia, proclamato ieri sera in diretta Tv davanti ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Voglio esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i du… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi: 'Da Mosca un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale' dell'Ucraina' #ANSA - summo_t : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Voglio esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due ter… - interrisnews : La reazione della politica italiana al riconoscimento della #Russia di due territori separatisti del #Donbass, in… -