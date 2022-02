Tutte pazze per i doposcì, ossessione ai piedi delle celeb (a qualunque temperatura) (Di martedì 22 febbraio 2022) Non solo in montagna: gli stivaletti après-ski sono talmente cool da poterli sfoggiare ovunque, dal front row delle sfilate alla strada (e persino per andare alla toilette, come fa Madonna). Waterproof, colorati, trapuntati fur, dal sapore vintage al punto giusto. Per scalare le vette dello stile, come insegnano le star Leggi su vanityfair (Di martedì 22 febbraio 2022) Non solo in montagna: gli stivaletti après-ski sono talmente cool da poterli sfoggiare ovunque, dal front rowsfilate alla strada (e persino per andare alla toilette, come fa Madonna). Waterproof, colorati, trapuntati fur, dal sapore vintage al punto giusto. Per scalare le vette dello stile, come insegnano le star

Advertising

klarolinebest : RT @Solepassiotrash: Ovvio che il facocero si salva Con tutte queste pazze in culo #jessvip #gfvip - ylepass899 : RT @Solepassiotrash: Ovvio che il facocero si salva Con tutte queste pazze in culo #jessvip #gfvip - Solepassiotrash : Ovvio che il facocero si salva Con tutte queste pazze in culo #jessvip #gfvip - twittolina15 : Alex vuole solo dimostrare in TV che sono tutte pazze x lui. Ma sei al #GFvip non stai girando il remake di Tutti… - covrtana : @artemvsarrow @MIDVRlYA Buonasera, tutte pazze per la Maas qua ?? -