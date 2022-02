Street Fighter 6 | l’annuncio è ufficiale | il picchiaduro più famoso di tutti i tempi vedrà nuovamente luce

(Di martedì 22 febbraio 2022) Grande ritorno di un titolo leggendario, fortemente atteso da milioni di appassionati nel mondo. Sta per arrivare6, l’ultimo capitolo delpiùdella storia dei videogiochi. Dopo i risultati poco positivi del capitolo precedente, le attese per questo titolo sono molto elevate ed il trailer promette sicuramente bene. Dopo una lunga attesa sta per tornare la saga che vede tra i protagonisti il lottatore giapponese Ryu – ComputerMagazine.it Con un trailer è stata ufficialmente annunciato il grande ritorno di un titolo leggendario:. Nel filmato sono stati inseriti due protagonisti che rappresentano la tradizione e l’innovazione del più notodi: ...

Advertising

infoitscienza : Street Fighter 6, Capcom ha comprato il logo per 80$? Scoppia la polemica - infoitscienza : Street Fighter 6, logo identico a quello di una catena taiwanese - GamingToday4 : Street Fighter 6, logo identico a quello di una catena taiwanese - Il_Paradroide : RT @zave: Un commento pacato sulla cialtronata del logo di Street Fighter 6. - zave : Un commento pacato sulla cialtronata del logo di Street Fighter 6. -

Ultime Notizie dalla rete : Street Fighter

Nella mattinata di ieri abbiamo assistito all'annuncio di6, con Capcom che ha rilasciato un breve teaser . Mancano ancora tantissime informazioni riguardo al nuovo progetto, ma la compagnia di Osaka ha già confermato che si tornerà a parlare ...6 è stato annunciato soltanto nella giornata di ieri al termine di un lungo countdown durato una settimana, ma sembra che non tutti i fan siano rimasti impressionati dal reveal di ...A un giorno dall’annuncio ufficiale di Street Fighter 6 ecco che ci troviamo già a riportare una prima controversia legata al discutibile logo del prossimo picchiaduro targato Capcom. Sembra infatti ...Non c’è da sorprendersi, quindi, che anche l’ultima importante uscita Capcom in arrivo lo farà. Street Fighter 6 è stato ora annunciato ufficialmente e, sebbene i dettagli sul gioco siano per la ...