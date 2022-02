Storia bella e triste di René Favaloro, quel medico che aveva nel cuore la sua Salina (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 9 maggio 1967, a 44 anni, il chirurgo italo-argentino René Geronimo Favaloro cambiò la Storia della medicina moderna . A Cleveland sul tavolo operatorio c’era un 57enne con un’arteria coronarica... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 9 maggio 1967, a 44 anni, il chirurgo italo-argentinoGeronimocambiò ladella medicina moderna . A Cleveland sul tavolo operatorio c’era un 57enne con un’arteria coronarica...

Advertising

Eurosport_IT : Nadia Delago è più di una bella storia. Nadia Delago, bronzo in discesa alla prima Olimpiade della carriera, è ????????… - sbonaccini : Una bella storia che arriva da Ferrara, dove gli sposi Elena e Andrea hanno deciso di non chiedere alcun regalo di… - SilviaR07091759 : RT @giucarellas: ??????22?? ???? ?la storia più bella? #fairylu #gfvip - Tomele003 : Se uno studia la storia capisce che gli stessi errori si ripetono ed eccome… ma anche che ogni situazione é fine a… - GroppiMartina : @Nat74616240 Ha nominato nat per non nominare Katia e non inimicarsi sole..vuole tenere il piede in due scarpe fron… -