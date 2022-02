Sofia Goggia a muro duro contro la mamma della Brignone: “E’ stata sgradevole, ha offeso me e i medici” (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano-Cortina “sarà la nostra Olimpiade italiana, sono già emozionata. Il 24 giugno 2019 ero con la delegazione del Coni e l’abbiamo portata a casa contendendocela con gli svedesi. Sarà la nostra olimpiade, la mia ultima e sarà stupenda”. Lo dice ai microfoni di Rtl 102.5 Sofia Goggia, al ritorno da Pechino, dove ha conquistato l’argento nella discesa libera nonostante un grave infortunio. Sofia Goggia replica a Ninna Quario, mamma della Brignone L’azzurra è tornata, per la prima volta, sulla polemica innescata dalla mamma di Federica Brignone, Ninna Quario, ex nazionale italiana a sua volta, che l’aveva accusata di aver “esagerato” nel racconto del proprio infortunio: “La questione è stata ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano-Cortina “sarà la nostra Olimpiade italiana, sono già emozionata. Il 24 giugno 2019 ero con la delegazione del Coni e l’abbiamo portata a casa contendendocela con gli svedesi. Sarà la nostra olimpiade, la mia ultima e sarà stupenda”. Lo dice ai microfoni di Rtl 102.5, al ritorno da Pechino, dove ha conquistato l’argento nella discesa libera nonostante un grave infortunio.replica a Ninna Quario,L’azzurra è tornata, per la prima volta, sulla polemica innescata dalladi Federica, Ninna Quario, ex nazionale italiana a sua volta, che l’aveva accusata di aver “esagerato” nel racconto del proprio infortunio: “La questione è...

