Serie A | caso plusvalenze | la Procura Figc chiude le indagini   

(Di martedì 22 febbraio 2022) Le indagini dellasulledella Juventus e di altri dieci club si sono concluse. La notizia è stata data ieri sera dalla Juventus con una nota ufficiale pubblicata sul suo sito. «Juventus comunica di aver ricevuto questa sera, unitamente ad altre 10 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali, una ‘Comunicazione di chiusura delle indagini’ dallaFederale presso lain ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di, in seguito alla segnalazione della Co.Vi.So.C., per l’ipotizzata violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 31 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Si precisa che l’atto notificato, riguardante taluni ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie caso

