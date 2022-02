Advertising

fattoquotidiano : Open, al Senato il voto sulla relazione a favore di Renzi: “Le chat di Whatsapp? No al sequestro, è corrispondenza”… - dangelo_luciana : RT @petergomezblog: #Open, il Senato vota sulla relazione per sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale a favor… - JolietJackBlues : RT @Orraf5: Il porcile FQ 'Praticamente la Bat è la stessa azienda che negli anni passati ha finanziato con 253 ml € la fondazione Open in… - iconanews : Open:da Pd ok a relazione giunta su conflitto attribuzione - marcuspascal1 : RT @5Selector: Oggi la banda Bassotti cercherà di cambiare la giurisprudenza al senato. Il PD pronto a sostenerlo insieme al cesso destra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Open relazione

Il Partito Democratico in Aula al Senato voterà a favore delladella Giunta per le Immunità, sul conflitto di attribuzione contro i Pm fiorentini per il caso della Fondazione, che vede coinvolto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, indagato per ...Leggi Anche Caso, Anm contro Renzi: 'Delegittima i pm, inaccettabile' - Replica il senatore: 'Io non mi tiro indietro, basta buonismo' Secondo ladella Giunta (proposta dalla forzista Fiammetta Modena) ...ROMA, 22 FEB - Il Partito Democratico in Aula al Senato voterà a favore della relazione della Giunta per le Immunità, sul conflitto di attribuzione contro i Pm fiorentini per il caso della Fondazione ...Il partito democratico, quindi, voterà sì alla relazione proposta da Fiammetta Modena (FI ... ha annunciato il no dei grillini: «Rispetto al caso Open, il voto non è contro o a favore di Renzi ma a ...