Napoli-Barcellona, arbitra Karasev: i precedenti non promettono bene (Di martedì 22 febbraio 2022) Archiviato il pareggio contro il Cagliari in campionato, si avvicina la grande notte europea per il Napoli. Gli azzurri, agli ordini di Luciano Spalletti, preparano la delicata partita di ritorno in coppa contro il Barcellona, dopo il prezioso pareggio ottenuto al Camp Nou, in cui proveranno a strappare una straordinaria qualificazione tra le mura amiche. Piotr Zielinski Gol, Barcellona-Napoli (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) In mattinata la UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per la partita di ritorno valida per i playoff di Europa League. A dirigere Napoli-Barcellona sarà il fischietto russo Sergei Karasev, che arbitrerà il match di giovedì alle ore 21 allo Stadio Maradona. Di seguito la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Archiviato il pareggio contro il Cagliari in campionato, si avvicina la grande notte europea per il. Gli azzurri, agli ordini di Luciano Spalletti, preparano la delicata partita di ritorno in coppa contro il, dopo il prezioso pareggio ottenuto al Camp Nou, in cui proveranno a strappare una straordinaria qualificazione tra le mura amiche. Piotr Zielinski Gol,(Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) In mattinata la UEFA ha comunicato le designazionili per la partita di ritorno valida per i playoff di Europa League. A dirigeresarà il fischietto russo Sergei, che arbitrerà il match di giovedì alle ore 21 allo Stadio Maradona. Di seguito la ...

