Juventus | Del Piero | «La strada è ancora lunga | ma non sono pessimista»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’ex bianconero Delha parlato del momento dellain vista della Champions League Alessandro Del, storico ex capitano della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della squadra bianconera anche in vista della partita di Champions League contro il Villarreal. VLAHOVIC – «Gli auguro di fare un gol alla Del, a giro sotto il sette, come quella volta a Dortmund. Ma anche una rete fatta in un altro modo va bene lo stesso, dai». ULTIMI RISULTATI – «Contro il Torino la squadra ha giocato male, mentre con l’Atalanta mi era piaciuta, soprattutto in fase offensiva. Pensare che però tutti i problemi fossero risolti dopo il mercato di gennaio era decisamente fuori luogo. La...