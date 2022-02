Il Milan ci crede | presto colloqui per il bonus scudetto

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ilè primo in classifica e il Diavolo ciperchè l’obiettivo è alla portata. La formazione allenata da Stefano Pioli è in lotta per vincere unoche manca dalla stagione 2010/11. In casa, si parlerà anche di eventuale premi di squadra in caso di successo finale, come riportato dalla Gazzetta L'articolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilnello scudetto e avrebbe in mente un premio per i calciatori in caso di obiettivo raggiunto Ilnello scudetto perchél'obiettivo è oggettivamente alla portata. E presto ...... in questoal comando della Serie A, lo fanno tutti, specialmente adesso che la giornata appena archiviata si è chiusa con il segno più sulla classifica rossonera: il Diavolonello ...Il Milan è primo in classifica e il Diavolo ci crede perchè l’obiettivo è alla portata. La formazione allenata da Stefano Pioli è in lotta per vincere uno scudetto che manca dalla stagione 2010/11. In ...La volata Scudetto vede tutte e tre le pretendenti in piena corsa. Il Milan crede nello Scudetto. Ci crede a tal punto che, secondo la Gazzetta dello Sport, i giocatori sarebbero pronti a chiedere un ...