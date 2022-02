Giornata del Migrante, il Papa sceglie come tema “Costruire il futuro con i rifugiati” (Di martedì 22 febbraio 2022) Città del Vaticano – Domenica 25 settembre 2022 si celebrerà la 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il Santo Padre ha scelto come titolo per il suo tradizionale Messaggio “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” per evidenziare l’impegno che tutti siamo chiamati a mettere in atto per Costruire un futuro che risponda al progetto di Dio senza escludere nessuno. E’ quanto si legge in un comunicato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale – Sezione Migranti e rifugiati, che continua: “Costruire con” significa innanzitutto riconoscere e promuovere il contributo dei migranti e dei rifugiati a tale opera di costruzione, perché solo così si potrà edificare un ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Città del Vaticano – Domenica 25 settembre 2022 si celebrerà la 108aMondiale dele del Rifugiato. Il Santo Padre ha sceltotitolo per il suo tradizionale Messaggio “ilcon i migranti e i” per evidenziare l’impegno che tutti siamo chiamati a mettere in atto perunche risponda al progetto di Dio senza escludere nessuno. E’ quanto si legge in un comunicato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale – Sezione Migranti e, che continua: “con” significa innanzitutto riconoscere e promuovere il contributo dei migranti e deia tale opera di costruzione, perché solo così si potrà edificare un ...

