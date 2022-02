GF Vip 6, Aldo Montano furioso con Alex Belli: “Vergognoso” (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli ha dovuto lasciare la Casa dove si trovava in veste di ospite e non di concorrente, essendo stato squalificato già a dicembre. Quando Alfonso Signorini glielo ha comunicato, gli ha spiegato che non poteva passare in salotto a salutare gli altri concorrenti. Ma l’attore non l’ha ascoltato e ha fatto come voleva, andando in salotto, baciando più volte la moglie Delia Duran e abbracciando più volte tutti i concorrenti. Un atteggiamento che ha lasciato allibito Aldo Montano, che si trovava in studio seduto tra gli ex gieffini. Interrogato da Alfonso Signorini, che ha notato la sua faccia perplessa, Montano non ha esitato nel dire come la pensava davvero. “È una cosa vergognosa ed è anche un cattivo esempio” ha tuonato il campione di scherma, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip 6,ha dovuto lasciare la Casa dove si trovava in veste di ospite e non di concorrente, essendo stato squalificato già a dicembre. Quando Alfonso Signorini glielo ha comunicato, gli ha spiegato che non poteva passare in salotto a salutare gli altri concorrenti. Ma l’attore non l’ha ascoltato e ha fatto come voleva, andando in salotto, baciando più volte la moglie Delia Duran e abbracciando più volte tutti i concorrenti. Un atteggiamento che ha lasciato allibito, che si trovava in studio seduto tra gli ex gieffini. Interrogato da Alfonso Signorini, che ha notato la sua faccia perplessa,non ha esitato nel dire come la pensava davvero. “È una cosa vergognosa ed è anche un cattivo esempio” ha tuonato il campione di scherma, ...

