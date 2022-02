Genova | ragazzi incappucciati assaltano una struttura che ospita migranti minorenni lanciando sassi e bastoni

(Di martedì 22 febbraio 2022) Una decina diieri sera ha assaltato l’ex ostello della Gioventù del Righi, nel genovese, dove attualmente sonotiarrivati in Italia non accompagnati. Lasi trova sulle alture di. Gli, non identificati ma probabilmente anche loro, hanno lanciato pietre econtro le finestre della, insultandone gli ospiti. Ia loro volta hanno rotto alcuni mobili di arredamento dell’ex ostello per armarsi e affrontare gli assalitori fuori dall’edificio. Prima che avvenisse lo scontro sono intervenuti gli educatori e alcune volanti della polizia: gli aggressori sono riusciti a fuggire prima ...

... LA FERITA DI VIAPer una città ferita da una tragedia recente come quella che in via... 'Bisogna eliminare le forme di lavoro di questo genere, soprattutto per iche iniziano a ...... la mamma dei due, tramite il suo legale. I fatti I fatti risalgono alla sera del 10 agosto 2020, alla periferia di. Lui - stalker e marito violento sottoposto a divieto di ...A fine 2021 a Genova i minori non accompagnati sono passati dai 231 del ... Presto i neomaggiorenni saranno gradualmente trasferiti in alloggi di co-housing in zona Principe. Tutti i ragazzi hanno ...I due sono incolpati di aver assassinato il padre, Pasquale, di 62 anni, lo scorso 10 agosto 2021 al termine di una lite nell’abitazione dei due ragazzi nel quartiere di San Biagio a Genova. I due ...