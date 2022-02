Donbass, Draghi condanna Mosca: «Violazione inaccettabile della sovranità ucraina». E insiste sul dialogo – Il video (Di martedì 22 febbraio 2022) «Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di una inaccettabile Violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’ucraina». Sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha parlato a proposito della crisi in ucraina in apertura del suo discorso a margine dell’insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato. Il premier Draghi ha riferito di essere «in costante contatto con gli Alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa» e ha sollecitato nuovamente «la via del dialogo» tra ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) «Voglio prima di tutto esprimere la mia più fermaper la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del. Si tratta di unademocratica e dell’integrità territoriale dell’». Sono le parole del presidente del Consiglio Mario, che ha parlato a propositocrisi inin apertura del suo discorso a margine dell’insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato. Il premierha riferito di essere «in costante contatto con gli Alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa» e ha sollecitato nuovamente «la via del» tra ...

