Covid, ultime news. Calano ancora i ricoveri ordinari (-299) e le terapie intensive (-32) (Di martedì 22 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 60.029 nuovi contagi da coronavirus e 322 morti, con tasso di positività al 9,9%. Nuova ordinanza di Speranza: dal primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra-europei valgono le stesse regole per i Paesi dell'Ue. Per entrare nel territorio nazionale sarà dunque sufficiente una delle condizioni per ottenere il Green Pass (vaccinazione, guarigione o test negativo) Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 60.029 nuovi contagi da coronavirus e 322 morti, con tasso di positività al 9,9%. Nuova ordinanza di Speranza: dal primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra-europei valgono le stesse regole per i Paesi dell'Ue. Per entrare nel territorio nazionale sarà dunque sufficiente una delle condizioni per ottenere il Green Pass (vaccinazione, guarigione o test negativo)

Advertising

Corriere : ?? Stasera l'annuncio - Corriere : Addio ultime restrizioni Covid, in Gran Bretagna scatta il Freedom Day. Johnson: momento di orgoglio - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 42.081 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri 50.534. Le vittime sono 141 (ieri 252).… - messina_oggi : In Sicilia 5.795 nuovi casi di Covid e 29 decessiPALERMO (ITALPRESS) – Si raddoppiano i casi Covid in Sicilia nelle… - News24_it : Covid, ultime news. Bollettino: 60.029 nuovi casi e 322 morti, tasso di positività al 9,9% - Sky Tg24 -