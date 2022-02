Covid oggi Piemonte | 2 788 contagi e 21 morti | bollettino 22 febbraio

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.788 i nuovidainsecondo ildi, 22. Si registrano inoltre altri 21. I nuovi casi sono pari al 6,9% di 40.256 tamponi eseguiti, di cui 33.012 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 971.283, di cui 79.856 Alessandria, 44.577 Asti, 37.700 Biella, 130.504 Cuneo, 73.732 Novara, 516.058 Torino , 34.491 Vercelli, 34.576 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.749 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 15.040 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 48 (-1 rispetto a ieri) I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.175 (-48 rispetto a ieri) Le persone in isolamento domiciliare ...

... 16 in quanto duplicati e 3 in quanto non pazienti- 19. La regione Campania comunica che 15 decessi registrati, risalgono ad un periodo compreso tra il 14/01 e il 19/02 2022. La ...E' quanto si legge nelle raccomandazioni approvatedai ministri per gli affari europei. Tra le ...la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali per le persone che sono guarite dal- 19 .. (Adnkronos) - Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ...