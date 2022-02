“Che sceneggiate”: bordate contro Rudy Zerbi, intervento inaccettabile ed oltre ogni limite (Di martedì 22 febbraio 2022) Critiche al veleno per l’insegnante di Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi finito nell’occhio del ciclone a causa di un suo gesto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli (screenshot Witty)Continua il percorso degli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi tra grandi successi e momenti di sconforto. L’ultimo è quello che vede protagonista il cantante Gio Montana che ha fatto il suo ingresso nella scuola solo pochi giorni fa per volere della maestra Anna Pettinelli. Questa sua esperienza non è cominciata nel migliore dei modi tanto da spingerlo ad un momento di sconforto su cui si è soffermata la sua stessa insegnante. La situazione è però andata oltre ogni limite quando al momento del confronto tra i due si è presentato anche Rudy ... Leggi su specialmag (Di martedì 22 febbraio 2022) Critiche al veleno per l’insegnante di Amici di Maria De Filippi,finito nell’occhio del ciclone a causa di un suo gestoe Anna Pettinelli (screenshot Witty)Continua il percorso degli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi tra grandi successi e momenti di sconforto. L’ultimo è quello che vede protagonista il cantante Gio Montana che ha fatto il suo ingresso nella scuola solo pochi giorni fa per volere della maestra Anna Pettinelli. Questa sua esperienza non è cominciata nel migliore dei modi tanto da spingerlo ad un momento di sconforto su cui si è soffermata la sua stessa insegnante. La situazione è però andataquando al momento del confronto tra i due si è presentato anche...

