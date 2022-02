Benevento, i convocati di Caserta per il Como: la scelta su Lapadula (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per il match di domani, Benevento–Como. La notizia più importante riguarda Gianluca Lapadula: l’italo-peruviano torna tra i convocati e sarà a disposizione per la gara contro i lariani. Al rientro anche Marco Sau, all’appello mancheranno gli infortunati Elia, Viviani e Moncini e lo squalificato Farias, fermato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione di Cittadella. Di seguito i 23 convocati giallorossi: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò GiaComo, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico giallorosso Fabioha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per il match di domani,. La notizia più importante riguarda Gianluca: l’italo-peruviano torna tra ie sarà a disposizione per la gara contro i lariani. Al rientro anche Marco Sau, all’appello mancheranno gli infortunati Elia, Viviani e Moncini e lo squalificato Farias, fermato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione di Cittadella. Di seguito i 23giallorossi: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Gia, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 ...

Advertising

ottopagine : Benevento - Como, i convocati: Lapadula c'è #Benevento - anteprima24 : ** ##Benevento, i #Convocati di #Caserta per il #Como: la scelta su #Lapadula ** - Max_Mogavero : I convocati del #Benevento per la partita con il #Como: c'è anche Gianluca #Lapadula #serieb - ilvaglio1 : Como, i convocati per la gara contro i giallorossi #como #beneventocalcio #serieb #gabrielegattuso #benevento - anteprima24 : ** #Como, i #Convocati per ##Benevento: ci sono gli ex Ciciretti e Parigini ** -