Bayern | che scippo all’Inter | così Marotta rischia la beffa

Advertising

teamvanja : Bremer andrà al Bayern per 41 milioni+5/6 di bonus. Lo dico oggi che è pure un giorno palindromo quindi facile da… - sportli26181512 : Sky De - Il Bayern Monaco si iscrive alla corsa a Bremer, contatti positivi tra le parti: Florian Plettenberg, gior… - SimoneFalc01 : @gian_spatti Perché se la cagano? Lo sanno anche all’estero che c’è la peggio merda nella Lega Serie A. Le togli, l… - 10bando97 : Personalmente non credo proprio che il #Bayern spenda tutti questi soldi per #Bremer. Anzi, proverà a prendere a z… - 10bando97 : #Bremer ha già un accordo con l'#Inter (2.5+bonus a stagione). #Cairo ha già l'accordo con #Marotta (30/35 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern che

... il secondo posto l'aveva mandata in pasto alMonaco di Pep Guardiola, e un'eliminazione ... in quellaera stata una vittoria convincente con il primo gol in bianconero dell'attaccante lucano,...Sono diventato un giocatore importante, ho giocato ale alla Juventus ma tutto è iniziato in Ucraina. Sono questioni politiche e noi non siamo così informati. Sono questioninon dipendono ...Il che porta ad una sola possibilità: saluterà il club olandese in estate. LEGGI ANCHE -> Inter, quanti incroci con il Sassuolo: cinque giocatori sul tavolo Il Bayern Monaco sta fiutando l’affare e ...Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE che segue da vicino le vicende del Bayern Monaco, ha parlato dell’interesse dei bavaresi per Bremer del Torino, difensore centrale nella lista anche ...