Antonini | “Milan | ora hai più fiducia Resterai davanti a tutti se …”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Luca, ex terzino del, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni integrali

... l'allenatore in seconda Gianfranco Cinello e il match analyst Sandro, naturalmente ...45 di sabato prossimo, dove i suoi nuovi giocatori affronteranno il. Nella classifica di Serie A, la ...... insieme all'allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro. La scelta ... Nicola debutterà sabato 19 febbraio allo stadio Arechi contro ilcapolista. Una sfida nella ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Luca Antonini ha parlato del Milan, rimasto in testa alla classifica nonostante il passo falso di Salerno: “Se fossi uno dei giocatori di Pioli ...L’ex difensore del Milan Luca Antonini ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha detto: “Se fossi un giocatore di Pioli oggi ne uscirei fortificato, perché anche questi sono segnali positivi nel corso ...