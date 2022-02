Ureaplasma parvum in gravidanza | i sintomi e i rischi dell’infezione

Leggi su gravidanzaonline

L'è un batterio che normalmente fa parte del nostro microbioma. In alcune condizioni, la crescita eccessiva di questo batterio può portare a un'infezione a carico del tratto uro-genitale. In, l'infezione dapuò essere particolarmenteosa in quanto può causare aborti spontanei o anche parti prematuri. Tra i principaliil dolore, le secrezioni maleodoranti e il prurito nella zona genitale. In presenza deiindicati, meglio rivolgersi al proprio ginecologo e confermare o escludere i sospetti attraverso l'esecuzione di un tampone vaginale. La terapia è di tipo antibiotico ed è consigliabile, fino a quando non si arriverà alla completa guarigione, evitare l'attività ...