Traffico Roma del 21-02-2022 ore 19:30 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione prudenza sulla A12 Roma Civitavecchia per la grandine segnalata tra Torrimpietra e Santa Severa possibili rallentamenti per la visibilità ridotta decisamente scorrevole sul raccordo Salvo lievi rallentamenti in carreggiata interna all’altezza di Castel Giubileo in tangenziale si procede incolonnati tra Corso di Francia e viale della Moschea in direzione di San Giovanni possibili rallentamenti poi in via di valleranello per un incidente avvenuto all’incrocio con via Pontina a causa di una borragine temporaneo transito a senso unico alternato in via della Balduina altezza via Giulio Braida di corso 19:30 una manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi del Miur chiusa temporaneamente Viale Trastevere all’altezza del ministero il Traffico proveniente da ponte Garibaldi viene deviato su ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione prudenza sulla A12Civitavecchia per la grandine segnalata tra Torrimpietra e Santa Severa possibili rallentamenti per la visibilità ridotta decisamente scorrevole sul raccordo Salvo lievi rallentamenti in carreggiata interna all’altezza di Castel Giubileo in tangenziale si procede incolonnati tra Corso di Francia e viale della Moschea in direzione di San Giovanni possibili rallentamenti poi in via di valleranello per un incidente avvenuto all’incrocio con via Pontina a causa di una borragine temporaneo transito a senso unico alternato in via della Balduina altezza via Giulio Braida di corso 19:30 una manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi del Miur chiusa temporaneamente Viale Trastevere all’altezza del ministero ilproveniente da ponte Garibaldi viene deviato su ...

