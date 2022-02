Toni Nadal | «Non è vero che l’ambiente fa il campione L’ambiente di Djokovic è quello che è | eppure…»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Vivo peggio di prima”. Primafaceva l’allenatore di suo nipote Rafa. Girava il mondo, gli piaceva un sacco. Poi nel 2017 ha detto basta. Con una semplicità disarmante, senza drammoni tipo Sinner-Piatti (per i quali si è scritto addirittura di “parricidio”…): “Il mio lavoro non aveva più senso. Moyá e Roig stavano andando molto bene e io non contribuivo molto. Dovevo andare. Non mi piace complicarmi la vita. Sono di concetti semplici e intendo lo sport come qualcosa di semplice, e loro andavano già molto d’accordo con mio nipote”. Ora ziodirige l’accademia a Manacor e il torneo di tennis ATP 250 a Palma, in più allena Felix Auger-Aliassime. Nel tempo libero tiene conferenze nelle aziende. In una intervista a La Vanguardia la fa facilissima: “Quando parlo alle aziende non mi preparo. Mi limito a riflettere su ciò che ...