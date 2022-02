The Walking Dead: Andrew Lincoln e Norman Reedus avvistati sul set degli ultimi episodi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un avvistamento speciale ad Atlanta sul set di The Walking Dead: Norman Reedus e Andrew Lincoln sembra stiano girando di nuovo insieme. Una foto condivisa sui social scuote i fan di The Walking Dead: la foto ritrae Andrew Lincoln e Norman Reedus, di nuovo insieme ad Atlanta, dove è stato allestito il set dello show AMC. La foto, scattata e pubblicata da un fan di The Walking Dead sui social network, mostra i due attori Andrew Lincoln e Norman Reedus insieme in città, alimentando le voci di un possibile ritorno del personaggio di Rick Grimes nella serie, proprio mentre la produzione si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un avvistamento speciale ad Atlanta sul set di Thesembra stiano girando di nuovo insieme. Una foto condivisa sui social scuote i fan di The: la foto ritrae, di nuovo insieme ad Atlanta, dove è stato allestito il set dello show AMC. La foto, scattata e pubblicata da un fan di Thesui social network, mostra i due attoriinsieme in città, alimentando le voci di un possibile ritorno del personaggio di Rick Grimes nella serie, proprio mentre la produzione si ...

