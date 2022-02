Test Portimao, Day 3: Foggia e Acosta leader a metà giornata - News (Di lunedì 21 febbraio 2022) La terza ed ultima giornata di Test all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao è iniziata con due volti noti davanti a tutti, ovvero gli ex - rivali Dennis Foggia e Pedro Acosta , al top ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 21 febbraio 2022) La terza ed ultimadiall'Autodromo Internacional do Algarve diè iniziata con due volti noti davanti a tutti, ovvero gli ex - rivali Dennise Pedro, al top ...

Advertising

MotorcycleSp : I test del Campionato del Mondo Moto3 a Portimão sono quasi finiti e nella penultima sessione la lea... #Moto3… - MotorcycleSp : Pedro Acosta ha guidato la prima sessione di test del Campionato del Mondo Moto2 a Portimão questo l... #Moto2… - motosprint : ???Su #Motosprint 08, in edicola da domani, trovi il riepilogo dei test a #Jerez e #Portimao della #Moto2 e #Moto3 ?? - gensan2525 : RT @gponedotcom: Il britannico non è sceso in pista nell'ultima sessione di ieri ed anche oggi ha scelto di fermarsi per arrivare al meglio… - Raflifernanda20 : RT @gponedotcom: Il britannico non è sceso in pista nell'ultima sessione di ieri ed anche oggi ha scelto di fermarsi per arrivare al meglio… -