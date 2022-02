Tempesta Eunice su Italia: vento, pioggia e neve (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – La coda di Eunice, la Tempesta che nelle ultime ore ha spazzato diversi Paesi nordeuropei, è in azione sull’Italia con condizioni di tempo spiccatamente instabile, con venti ad oltre 100 km/h, temporali e neve in montagna. Il sito www.iLMeteo.it, comunica che nella giornata odierna ad essere maggiormente investite dal maltempo saranno le regioni centro-meridionali: ci saranno occasioni per piogge, temporali e locali grandinate a causa dell’afflusso di aria più fredda in quota. Al Nord lo scenario meteorologico risulterà invece più stabile su gran parte dei settori, con il ritorno del sole (dal pomeriggio) e con temperature che, durante il giorno, potranno risultare gradevoli; da segnalare, tuttavia, qualche nevicata lungo l’arco alpino, specie sui versanti esteri. A fare notizia sulle regioni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – La coda di, lache nelle ultime ore ha spazzato diversi Paesi nordeuropei, è in azione sull’con condizioni di tempo spiccatamente instabile, con venti ad oltre 100 km/h, temporali ein montagna. Il sito www.iLMeteo.it, comunica che nella giornata odierna ad essere maggiormente investite dal maltempo saranno le regioni centro-meridionali: ci saranno occasioni per piogge, temporali e locali grandinate a causa dell’afflusso di aria più fredda in quota. Al Nord lo scenario meteorologico risulterà invece più stabile su gran parte dei settori, con il ritorno del sole (dal pomeriggio) e con temperature che, durante il giorno, potranno risultare gradevoli; da segnalare, tuttavia, qualche nevicata lungo l’arco alpino, specie sui versanti esteri. A fare notizia sulle regioni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vento record sull'isola di Wight nel pieno della tempesta Eunice. Il Met Office britannico ha rilevato una raffica… - Agenzia_Ansa : Allerta meteo in Gran Bretagna, la tempesta Eunice minaccia anche Londra #ANSA - infoitinterno : Venti furiosi sul Nord Europa, la tempesta Eunice arriva in Italia - cosmico77 : RT @LaStampa: Tempesta Eunice in Gran Bretagna, la raffica di vento è troppo forte: il camion si rovescia in autostrada - statodelsud : Venti furiosi sul Nord Europa, la tempesta Eunice arriva in Italia -