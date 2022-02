Sanitari no vax sospesi e guariti non possono tornare al lavoro: serve il vaccino (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – La guarigione da Covid-19 di medici e operatori Sanitari, secondo la normativa vigente, “non è circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione” dal lavoro avvenuta per non aver assolto all’obbligo di vaccinazione. Dunque “non è elemento determinante” per l’Ordine professionale di appartenenza che deve invece “accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista”. E’ quanto chiarito da una circolare del ministero della Salute, in risposta ai dubbi della Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo). Fnomceo si era rivolta al ministero in merito ai dati dei Sanitari vaccinati/non vaccinati nelle giornate del 7 e del 14 febbraio, rilevati dalla Piattaforma nazionale-Dgc, in cui erano stati inseriti anche informazioni sulle guarigioni dei professionisti, in un primo momento non ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA – La guarigione da Covid-19 di medici e operatori, secondo la normativa vigente, “non è circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione” dalavvenuta per non aver assolto all’obbligo di vaccinazione. Dunque “non è elemento determinante” per l’Ordine professionale di appartenenza che deve invece “accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista”. E’ quanto chiarito da una circolare del ministero della Salute, in risposta ai dubbi della Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo). Fnomceo si era rivolta al ministero in merito ai dati deivaccinati/non vaccinati nelle giornate del 7 e del 14 febbraio, rilevati dalla Piattaforma nazionale-Dgc, in cui erano stati inseriti anche informazioni sulle guarigioni dei professionisti, in un primo momento non ...

