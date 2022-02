Sala: «Le Olimpiadi 2026? Saranno i primi Giochi low cost e sostenibili» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è a Pechino per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali. Ha ricevuto col Sindaco di Cortina d’Ampezzo la bandiera olimpica che andrà custodita fino al 2026, quando i Giochi invernali Saranno ospitati da Cortina e – per l’appunto – da Milano. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. «L’Expo ci ha insegnato che bisogna credere nelle opportunità che generano i grandi eventi. E alla stessa stregua bisogna capire che i Giochi sono un’occasione straordinaria per fare un passo avanti. Il comparto turistico può beneficiarne purché sia gestito con intelligenza. Si può cercare di trasformare l’opportunità delle Olimpiadi in un’opportunità per tutto il Paese, ma realisticamente lo sarà soprattutto per i luoghi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Giuseppe, sindaco di Milano, è a Pechino per partecipare alla cerimonia di chiusura delleinvernali. Ha ricevuto col Sindaco di Cortina d’Ampezzo la bandiera olimpica che andrà custodita fino al, quando iinvernaliospitati da Cortina e – per l’appunto – da Milano. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. «L’Expo ci ha insegnato che bisogna credere nelle opportunità che generano i grandi eventi. E alla stessa stregua bisogna capire che isono un’occasione straordinaria per fare un passo avanti. Il comparto turistico può beneficiarne purché sia gestito con intelligenza. Si può cercare di trasformare l’opportunità dellein un’opportunità per tutto il Paese, ma realisticamente lo sarà soprattutto per i luoghi ...

