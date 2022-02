Roma, discoteca dopo il Verona: Zaniolo ed El Shaarawy a rischio multa (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Roma valuta sanzioni per i due attaccanti dopo che sono stati ripresi in discoteca dopo la sfida di sabato sera contro il Verona Caos in casa Roma dopo l’ultimo fine settimana. Se Mourinho rischia una pesante squalifica per quanto successo con l’arbitro Pairetto, Zaniolo ed El Shaarawy rischiano invece una pesante sanzione da parte dello stesso club giallorosso. Il motivo? Come riferisce il Corriere dello Sport, in seguito al pari di sabato sera i due sarebbero stati visti e ripresi in una discoteca vicino l’Olimpico da alcuni tifosi. Il problema principale è che, avendo riscontrato quattro casi di positività al Covid nel gruppo squadra, la società Capitolina si era raccomandata di evitare assembramenti, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lavaluta sanzioni per i due attaccantiche sono stati ripresi inla sfida di sabato sera contro ilCaos in casal’ultimo fine settimana. Se Mourinho rischia una pesante squalifica per quanto successo con l’arbitro Pairetto,ed Elrischiano invece una pesante sanzione da parte dello stesso club giallorosso. Il motivo? Come riferisce il Corriere dello Sport, in seguito al pari di sabato sera i due sarebbero stati visti e ripresi in unavicino l’Olimpico da alcuni tifosi. Il problema principale è che, avendo riscontrato quattro casi di positività al Covid nel gruppo squadra, la società Capitolina si era raccomandata di evitare assembramenti, ...

