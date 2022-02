**Rep. Congo: padre Attanasio, ‘non avremo pace senza verità, Stato non si chiami fuori' ** (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano 21 feb. (Adnkronos) - “Finché non ci sarà verità e non ci sarà giustizia, noi non avremo pace”. Lo dichiara all'Adnkronos Salvatore Attanasio, padre dell'ambasciatore Luca, a un anno dall'agguato in Congo nel quale hanno perso la vita suo figlio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Ai genitori dell'ambasciatore non manca la fiducia nel fatto che le indagini su quanto accaduto possano portare alla verità: “Se perdessimo anche la fiducia, sarebbe finita. Noi abbiamo estrema fiducia nei nostri magistrati, li abbiamo incontrati e ci sembrano persone che non mollano, tenaci”, dice Attanasio, ma aggiunge: “Speriamo che anche il sostegno delle istituzioni continui, perché senza l'aiuto del governo anche i magistrati possono fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano 21 feb. (Adnkronos) - “Finché non ci saràe non ci sarà giustizia, noi non”. Lo dichiara all'Adnkronos Salvatoredell'ambasciatore Luca, a un anno dall'agguato innel quale hanno perso la vita suo figlio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Ai genitori dell'ambasciatore non manca la fiducia nel fatto che le indagini su quanto accaduto possano portare alla: “Se perdessimo anche la fiducia, sarebbe finita. Noi abbiamo estrema fiducia nei nostri magistrati, li abbiamo incontrati e ci sembrano persone che non mollano, tenaci”, dice, ma aggiunge: “Speriamo che anche il sostegno delle istituzioni continui, perchél'aiuto del governo anche i magistrati possono fare ...

