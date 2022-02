Putin riconosce l' indipendenza delle regioni separatiste L' Ucraina è diventata la serva dei padroni occidentali

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 21 febbraio 2022) "Minacce permanenti sono arrivate dalle autorita' ucraine per quanto riguarda l'energia. Continuavano a ricattarci sulle forniture energetiche e sono questi gli strumenti che hanno utilizzato nelle trattive con l'occidente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir, in un discorso alla nazione in diretta tv. Segui su affaritaliani.it