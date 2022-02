PSY: che fine ha fatto l’autore di Gangnam style (Di lunedì 21 febbraio 2022) Psy è un artista coreano diventato famoso nel 2021 per la sua canzone Gangnam style. La canzone fu un successo mondiale. Infatti fu il primo video musicale a raggiungere il miliardo di visualizzazioni su Youtube. Il video fece ben 4,3 miliardi di visualizzazioni. Un fenomeno virale che ha travolto il web facendo ballare tutti. Psy ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Psy è un artista coreano diventato famoso nel 2021 per la sua canzone. La canzone fu un successo mondiale. Infatti fu il primo video musicale a raggiungere il miliardo di visualizzazioni su Youtube. Il video fece ben 4,3 miliardi di visualizzazioni. Un fenomeno virale che ha travolto il web facendo ballare tutti. Psy ha L'articolo

Advertising

giorgio_sailor : @psymalefica ?? È sempre quella vocina che senti dentro... ???? Buongiorno Psy ????? - TitvsImperator2 : Pare che a non poter uscire più di casa non siano i novax ma le virostar della psy op covis. Spiaze molto - Ales_1981 : @Fabbruccio1 @agatha_nat I colori in psy hanno un forte valore simbolico che dipende dalle emozioni immediate che s… - lino_spa : @FmMosca @Efisio31251859 La Storia ci ha insegnato che uno psicopatico ( e un numero alto di reggicoda) riesce a fa… - milamentoh : ma con 600 euro di bonus psy, che sono tipo 10 sedute quindi due mesi e mezzo, che pensate di risolvere? nulla, es… -