Plusvalenze | conclusa l’indagine Figc su Juve | Napoli e altri 9 club

Advertising

FMCROfficial : RT @CalcioFinanza: Tra gli altri club di Serie A, sono coinvolti nell’indagine della Procura Figc sulle plusvalenze Napoli, Sampdoria, Geno… - Domenico1oo777 : RT @SCUtweet: La #Juventus e altri 10 club hanno ricevuto la comunicazione della Procura #FIGC: l'indagine per il caso #plusvalenze è concl… - _enz29 : RT @CalcioFinanza: Tra gli altri club di Serie A, sono coinvolti nell’indagine della Procura Figc sulle plusvalenze Napoli, Sampdoria, Geno… - _enz29 : RT @CalcioFinanza: Plusvalenze, conclusa l’indagine della procura Figc sulla Juve e altri 10 club - ImpieriFilippo2 : RT @CalcioFinanza: Tra gli altri club di Serie A, sono coinvolti nell’indagine della Procura Figc sulle plusvalenze Napoli, Sampdoria, Geno… -

Ultime Notizie dalla rete : Plusvalenze conclusa

Se si fosse trattato di giustizia ordinaria, in pratica, si sarebbe solola fase delle ...dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di, in ...La Juve , in una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato di aver ricevuto, unitamente ad altre 10 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali, " una 'Comunicazione di conclusione ...SERIE A - Attraverso un comunicato sul suo sito, la Juventus ha annunciato di aver ricevuto la notifica da parte della Covisoc circa le indagini effettuate per il caso Plusvalenze. Stesso discorso ...Parliamo di diverse plusvalenze o comunque acquisti e cessioni di giocatori ... La società di Torino ha voluto concludere questo comunicato ufficiale dicendo che adesso avrà accesso agli atti e potrà ...