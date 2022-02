Pechino 2022, sciatore finlandese dopo la 50 km di fondo: "Mi si è congelato il pene" (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' stato Remi Lindholm a raccontare ai microfoni della Reuters quanto gli è accaduto. 'E' stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato, si trattava solo di combattere', ha detto l'atleta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' stato Remi Lindholm a raccontare ai microfoni della Reuters quanto gli è accaduto. 'E' stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato, si trattava solo di combattere', ha detto l'atleta ...

