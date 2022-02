NBA All Star Game 2022, LeBron James vince. Curry da record (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le migliori stelle dell’NBA si sono ritrovate a Cleveland per il tradizionale All Star Game. Il Team di LeBron James si aggiudica il confronto con la squadra di Durant, arrivando per primi alla quota dei 163 punti fissati all’inizio dell’ultimo quarto. A deciderlo è stato proprio il numero 6 con un canestro dei suoi, regalando così la vittoria al suo team. Ma non poteva essere altrimenti, visto che l’ex-Cavaliers era praticamente di ritorno a “casa” sua. LeBron James WINS THE #NBAAllStar Game FOR #TeamLeBron IN CLEVELAND.Storybook. pic.twitter.com/7huDFODsXD— NBA (@NBA) February 21, 2022 Parata di stelle, Curry dispensa triple Doveva esserci lo spettacolo e quello sicuramente non è mancato. ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le migliori stelle dell’NBA si sono ritrovate a Cleveland per il tradizionale All. Il Team disi aggiudica il confronto con la squadra di Durant, arrivando per primi alla quota dei 163 punti fissati all’inizio dell’ultimo quarto. A deciderlo è stato proprio il numero 6 con un canestro dei suoi, regalando così la vittoria al suo team. Ma non poteva essere altrimenti, visto che l’ex-Cavaliers era praticamente di ritorno a “casa” sua.WINS THE #NBAAllFOR #TeamIN CLEVELAND.Storybook. pic.twitter.com/7huDFODsXD— NBA (@NBA) February 21,Parata di stelle,dispensa triple Doveva esserci lo spettacolo e quello sicuramente non è mancato. ...

