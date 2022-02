L’Eliseo annuncia il sì al vertice tra Putin e Biden proposto da Macron

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nella notte è arrivato l’annuncio del: iltra il presidente russo Vladimire quello americano Joeper discutere della crisi Ucraina si farà.ha accettato «in linea di principio» la proposta di Emmanueldi vedersi presto in un summit bilaterale, che «potrà tenersi solo se la Russia non invaderà l’Ucraina», hanno precisato dalla Casa Bianca. Ilsarebbe poi esteso a «tutte le parti in causa» e si concentrerebbe su «sicurezza e stabilità strategica in Europa», fanno sapere dalla presidenza francese, aggiungendo che i dettagli del possibile incontro saranno discussi giovedì durante un incontro tra il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. In un comunicato che ha confermato ...