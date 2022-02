“L’Amica Geniale”: parla l’attore che interpreta Nino Sarratore (Di lunedì 21 febbraio 2022) La serie sta andando in onda su Rai Uno La terza stagione de “L’Amica Geniale”, in onda la domenica sera su Rai Uno, piace sempre e fa discutere come fa discutere il personaggio di Nino Sarratore. Un personaggio spesso odiato sui social e oggetto di varie discussioni, tanto che il suo interprete Francesco Serpico spesso ha ricevuto insulti anche sui suoi canali ufficiali. Nino Sarratore, parla l’attore Francesco Serpico A Vaniai Fair, l’attore campano di 23 anni ha così voluto raccontarsi. Leggi anche: Ascolti tv, L’Amica Geniale si impone negli ascolti di domenica 20 febbraio parlando del suo personaggio spiega: “La maggior parte dei fan è sempre molto attenta a distingere il ruolo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) La serie sta andando in onda su Rai Uno La terza stagione de “”, in onda la domenica sera su Rai Uno, piace sempre e fa discutere come fa discutere il personaggio di. Un personaggio spesso odiato sui social e oggetto di varie discussioni, tanto che il suo interprete Francesco Serpico spesso ha ricevuto insulti anche sui suoi canali ufficiali.Francesco Serpico A Vaniai Fair,campano di 23 anni ha così voluto raccontarsi. Leggi anche: Ascolti tv,si impone negli ascolti di domenica 20 febbraiondo del suo personaggio spiega: “La maggior parte dei fan è sempre molto attenta a distingere il ruolo ...

valigiablu : L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 - Agenzia_Ansa : 'Ai ragazzi di oggi mi viene da dire: non siate tristi. Sono l'opposto di quello che eravamo noi. L'euforia per lor… - Bagginszz8 : Ho iniziato a leggere l'amica geniale poco convinta visto che so di un sacco di persone che l'hanno abbandonato sub… - theweirdSofi : RT @sallycanwaitt: Quest’esigenza di dire chi tra Lila ed Elena è la brava e chi la cattiva, non l’ho mai capita, per me sono entrambe pers… - theweirdSofi : L'ho scoperto con L'Amica Geniale e sono rimasta folgorata dalla sua bravura! Non vedo l'ora di ritrovarlo nelle Fa… -

